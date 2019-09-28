Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talep etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti ayrımı yapmaksızın büyükşehir belediye başkanlarını ilk kez Beştepe'de toplamasının ardından, siyasette ikinci hamle, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Beştepe'de Erdoğan ile görüşen Karamollaoğlu, ziyaretlerini, henüz "partileşme" aşamasında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile sürdürmeyi planladığını açıkladı.

Karamollaoğlu, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuştu.

Erdoğan, "Beraber çalışmamız gerekirdi" dedi

Temel Karamollaoğlu, Beştepe'deki görüşmeden ayrılırken Erdoğan'ın, "Aslında bizim beraber çalışmamız gerekirdi" dediğini, kendisinin ise "Şimdilik o konuya girmeyelim" cevabı verdiğini anlattı.

"Parlamenter sistem gerginliği azaltabilir"

Saadet Partisi olarak denetlenebildiği sürece cumhurbaşkanlığı sistemine de itirazları olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, "Aslında parlamenter sistem belki tavandaki gerginliği azaltabilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken 50+1 dediğiniz zaman ister istemez toplumda kamplaşma duygusu oluşuyor. Bunu ortadan kaldırmak da mümkün değil. Benim onlarla farklı düşüncem yok" görüşünü dile getirdi.

Babacan ve Davutoğlu'ndan randevu talep etti

Yeni parti kurma çalışmalarını yürüten Babacan ve Davutoğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Karamollaoğlu, "Benim kimseye gidip de gelin beraber olalım gibi bir şeyim yok. Farklı siyasi partiler böyle oluşabilir. Herkesin kendine göre politikası vardır, bunu da garipsemem.Yok. Ben onları dinleyeceğim. İlk defa görüşmüyorum. Sayın Davutoğlu ile de Babacan ile de daha önceleri çeşitli vesilelerle konuştuk. Sayın Gül ile de görüştük. Ama o dönem hep biz bir teklif götürdük. O zaman da kanaatleri aldık ama şimdi esas itibari ile ne düşünüyorlar… Biz de düşüncelerimizi elbet söyleyeceğiz ama onlar bizim politikalarımızı, düşüncelerimizi geçmişte de beraber olduğumuz için biliyorlar. Bugün gelinen noktada bazı şeylerin yeniden tarifi gerekebilir. İşte o noktada neler düşünüyorlar, onların bize söyleyeceği şeyler var mı? Onları da göreceğiz inşallah." dedi.