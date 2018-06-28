Karamollaoğlu: İnşallah boşa çıkar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimleri sonrası ilk defa açıklama yaptı. Karamollaoğlu, yeni sistem endişeleriyle ilgili, "Yeni dönem başladı endişelerimiz inşallah boşa çıkarılır." dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

"Hükümete çağrı yapmayı sorumluluk olarak görüyorum. OHAL hemen kaldırılmalıdır. Hukuk üstünlüğü tesis edilmelidir. Temel hak ve özgürlükler teminat altına alınmalıdır. Basın özgürlüğü kamil manada sağlanmalı.

"ENDİŞELERİMİZ İNŞALLAH BOŞA ÇIKAR"

Yeni dönem başladı endişelerimiz inşallah boşa çıkarılır. Adalet olmazsa devlet olmaz. Adaletin işlemesi ahlaki değerlere sahip olmakla sağlanır. İnsanlarımız doğru eğitilmezse ehliyet kazanamazlar. Ekonomi bizim günlük hayatımızı doğrudan ilgilendiriyor."