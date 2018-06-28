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Karamollaoğlu: İnşallah boşa çıkar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yeni sistem endişeleriyle ilgili, "Yeni dönem başladı endişelerimiz inşallah boşa çıkarılır." dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:25
Karamollaoğlu: İnşallah boşa çıkar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimleri sonrası ilk defa açıklama yaptı. Karamollaoğlu, yeni sistem endişeleriyle ilgili, "Yeni dönem başladı endişelerimiz inşallah boşa çıkarılır." dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPMAYI SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

"Hükümete çağrı yapmayı sorumluluk olarak görüyorum. OHAL hemen kaldırılmalıdır. Hukuk üstünlüğü tesis edilmelidir. Temel hak ve özgürlükler teminat altına alınmalıdır. Basın özgürlüğü kamil manada sağlanmalı.

"ENDİŞELERİMİZ İNŞALLAH BOŞA ÇIKAR"

Yeni dönem başladı endişelerimiz inşallah boşa çıkarılır. Adalet olmazsa devlet olmaz. Adaletin işlemesi ahlaki değerlere sahip olmakla sağlanır. İnsanlarımız doğru eğitilmezse ehliyet kazanamazlar. Ekonomi bizim günlük hayatımızı doğrudan ilgilendiriyor."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:25
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. yeni sistem

YORUM YAZ

  • CezmiCezmi14 sa önce
    s.......r...
  • MardinliMardinli13 sa önce
    Temelsiz temel endişe etme.Bu işinin mesulu hükümettir erdogandir.Bu meseleyi senden daha fazla biliyor erdoğan.Ve insaallah türkiye için güzel şeyler olacak sen kadar hayin olduğunu herkes bildi buda sana yeter artar bile konuşma hakkın yoktur.Sen git din düşmanı olan chp gurubuna konuş
  • OFLUOFLU15 sa önce
    Sayın karamollaoğlu sadece senin mi endişelerin var? Bizim seninle ilgili endişelerimiz ne olacak? Hem de boşa çıkmış ta değil, tamamen gerçek...
  • neconeco15 sa önce
    SEN HİÇ BİR ŞEY SÖYLEME SENİN BEYNİN KAFİRLERLE BİRLİKTE ALLAH SENİ ONLARLA HAŞRETSİN İSLAM DÜŞMANI YARATIK ELİNE NE GEÇTİ KAFİR HDPLİLERİ MECLİSE TAŞITTIRDINDA NE OLDU ALLAH BUNU HESABINI SENDEN SORMAYACAK MI İMANSIZ
  • sahra ertansahra ertan15 sa önce
    so.suz h.in
  • Mahmud AbbasMahmud Abbas15 sa önce
    sen konuşma rezil oldun rezil
  • vatandaşvatandaş15 sa önce
    Temel paşa ne istiyorsa tersini yapın vatana millete hayırlı olur...
  • İkbalİkbal15 sa önce
    Allah seni ıslah etsin Hidayet versin akıl versin....çivi cakmamasi lazım memlekete...Senin dediğin bı şey yokki....gavurun kılıcını salladin müslümanlara seninle işimiz olmadi olmaz.....
  • MertMert15 sa önce
    Şunu artık haber bile yapmayın....Seviyesiz herif....
  • MardinliMardinli13 sa önce
    Temelsiz temel endişe etme.Bu işinin mesulu hükümettir erdogandir.Bu meseleyi senden daha fazla biliyor erdoğan.Ve insaallah türkiye için güzel şeyler olacak sen kadar hayin olduğunu herkes bildi buda sana yeter artar bile konuşma hakkın yoktur.Sen git din düşmanı olan chp gurubuna konuş
  • cCccCc14 sa önce
    He o hal kaldırılsın teröristleri götü kalksın öylemi yok öyle tüm teröristler gebertilene kadar kıyamete kadar o hal istiyoruz.terör ve chp sevici ittifakının kuklası temel bey.
  • serhatserhat14 sa önce
    adını gündemden düşürün müptezelin
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