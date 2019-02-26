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Karamollaoğlu, Hocalı şehitlerini andı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Hocalı Katliamı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 15:18
Karamollaoğlu, Hocalı şehitlerini andı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulundu.

Hocalı Katliamı ile ilgili paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, katliamda şehit olanları rahmetle andığını belirtti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

26 Şubat 1992'de yaşanan #HocalıKatliamı'nda hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü 613 kardeşimizi rahmetle anıyor, katliamın faillerini bir kere daha kınıyorum.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:18
  1. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. Hocalı Katliamı

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