Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi sona erdi

Türkiye'nin kaderinin belli olacağı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlayacağı 24 Haziran seçimine 59 gün kaldı.

GÜL ADAY OLACAK MI

Abdullah Gül adaylığını açıklamak için Meral Akşener'in vazgeçmesini bekliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi için Meral Akşener'i ikna edemedi. Gül'ü ikna etmek için son görüşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.