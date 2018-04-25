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Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi sona erdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le bir araya geldi. Gül'ün Maslak'taki ofisindeki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:45
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi sona erdi

Türkiye'nin kaderinin belli olacağı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlayacağı 24 Haziran seçimine 59 gün kaldı.

GÜL ADAY OLACAK MI

Abdullah Gül adaylığını açıklamak için Meral Akşener'in vazgeçmesini bekliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi için Meral Akşener'i ikna edemedi. Gül'ü ikna etmek için son görüşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Karamollaoğlu saat 14.05'te Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Karamollaoğlu ile Gül'ün görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

 

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:45
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YORUM YAZ

  • 0406040620 dk önce
    Saadet partisi fitnenin merkezî oldu
  • cihan hüseyincihan hüseyin24 dk önce
    sizinki hizmet hırsı değil koltuk hırsı.vatan sevdası olsa bugünkü düşmanların bile kıskandığı başarılı kadroya destek olurdunuz.
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