Temel Karamollaoğlu: En ağır cezayı almasını ümit ediyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski eşi tarafından küçük kızının gözü önünde katledilen ve kızının "Anne ne olur ölme" dediği Emine Bulut için çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından vahşice öldürülmesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Karamollaoğlu, "Küçücük bir yavrumuzun "anne ne olur ölme" feryadı arasında hunharca katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir vahşetin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını temenni ediyor, failin hak ettiği en ağır cezayı alacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.