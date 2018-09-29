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Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Sizin karşınıza çıkacaklar, 'Gidip başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz' diyecekler. Elbette yaparız." dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:52
Karamollaoğlu'ndan yerel seçim açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilen "Yerel Seçimlere Hazırlık" toplantısında Seçim İşleri ve Seçim Karargah Başkanları ile bir araya geldi. 

Toplantının açılışında konuşan Karamollaoğlu, mahalli seçimlerin başlangıcı sayılabilecek bir toplantı yaptıklarını belirterek,  6 ayda yerel seçime nasıl gidecekleri, hangi hazırlıkları yapacakları, adaylarını nasıl belirleyecekleri, kaynaklarını nasıl temin edecekleri ve topluma nasıl bir mesaj vereceklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Seçimi kiminle kazanacaklarına önem vermeleri gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, "Biz, 'kimi belediye başkanı yapacağız'dan çok 'kiminle belediye başkanlığını kazanacağız', bunun üzerinde durmalıyız." diye konuştu.

Karamollaoğlu, her seçimin "yeni bir seçim" olduğunu vurgulayarak, "Bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızın bir kısmı daha sonra bizden ayrıldı, Milli Görüşü beğenmediler. Kendilerine göre yeni bir gömlek biçtiler, giydiler. Ama bu vücuda uymadı, beceremediler." dedi.

"Başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz' diyecekler"

Yerel seçimlerde başarılı olmaları gerektiğine işaret eden  Karamollaoğlu, "Bizim belediye başkanımız halktan birisi olacak. Makama otururken mal varlığına bak, o makamdan kalktıktan sonraki mal varlığına bak. Eğer arada uçurum varsa, orada bir sahtekarlık var demektir." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, bu seçimde başarılı olmak için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirterek, salonda bulunan partililere, "Siz bu milletin ümidisiniz. Ona göre bu görevi üstleneceksiniz. Sizin karşınıza çıkacaklar, 'Gidip başkalarıyla ittifak mı yapıyorsunuz' diyecekler. Elbette yaparız. Ne için? Hakkı hakim kılmak için, hikaye için değil." diye seslendi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 14:52
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Yerel seçimler

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