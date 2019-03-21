Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyoruz

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sayın Bahçeli'yi tebrik ederiz"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'genel başkanlıkla, cumhurbaşkanlığı makamının ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yoksa devlet tahrip olur' dedi, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Allah razı olsun. Sayın Bahçeli’yi bazı durumlarda tenkit edebiliriz. Ancak bu söylediği çok doğru, tebrik ederiz. Teşekkür etmeyi vazife biliriz" diyerek cevap verdi.