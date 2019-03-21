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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.

21 Mart 2019 Perşembe 17:08
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyoruz

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sayın Bahçeli'yi tebrik ederiz"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'genel başkanlıkla, cumhurbaşkanlığı makamının ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yoksa devlet tahrip olur' dedi, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Allah razı olsun. Sayın Bahçeli’yi bazı durumlarda tenkit edebiliriz. Ancak bu söylediği çok doğru, tebrik ederiz. Teşekkür etmeyi vazife biliriz" diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:08
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. MHP
  4. Devlet Bahçeli

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  • Yusuf kadıYusuf kadı1 sa önce
    Gerçekten kara adammış
  • atalayatalay1 sa önce
    :) ingilzi maşasıen chp ile kol kolagir hdp ile sıkıntı yok sizi n vata nbayrak gibi bir meseleniz yok

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