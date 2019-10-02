Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ile görüştü! Buluşmada Sadullah Ergin de yer aldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan’la bir araya geldi. Görüşmede Ali Babacan'ın yanında eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.02 Ekim 2019 Çarşamba 15:52
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan ile Ankara Balgat'ta Babacan'ın çalışma ofisinde bir araya geldi.
Eski bakan, Babacan'ın yanında
Milli Gazete'nin haberine göre, Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın eşlik ederken, görüşmede Ali Babacan'ın yanında eski adalet bakanlarından Sadullah Ergin'in de yer alması dikkat çekti.
'Sadullah Ergin, Babacan'la hareket ediyor' iddialarının ardından ilk kez Babacan'ın yanında görüntülendi.
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