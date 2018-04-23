Karamollaoğlu Akşener'i ikna etmeye çalışacak!
Erken seçim kararının alınmasından sonra Ankara'da sıcak saatler bitmiyor. Kulislere göre CHP ortay aday çıkarmak için uğraşırken Akşener bu fikre sıcak bakmıyor..Karamollaoğlu ikna için yarın Akşener'le görüşecek.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
Kulislere yansıyan bilgiye göre CHP, 24 Haziran 2018'de yapılacak olan seçimler için ortak bir aday çıkarılması üzerinde duruyor. Buna göre CHP'den bir heyetin Akşener'i ziyaret ettiği öğrenildi. Akşener'in CHP'nin bu önerisine sıcak yaklaşmadığı, devreye Karamaollaoğlu'nun girmesinin beklendiği ifade edildi.
Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinin bu çerçevede gerçekleşeceği belirtiliyor.
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