Karamollaoğlu'ndan tuhaf açıklama: AK Parti'nin yüzde 75'i...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Erzurum il Kongresi'nde AK Parti ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.15 Nisan 2018 Pazar 21:28
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Erzurum 6’ncı Olağan İl Kongresine katıldı
Bugün ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye’nin her yerinde kol gezdiğini iddia etti. Yüz binlerce insanın Olağanüstü Hal’den (OHAL) etkilendiğini ileri süren Karamollaoğlu şunları söyledi:
“Yüz binlerce insan olağanüstü halden etkilendi. Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları AK Partili üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum. Biz şuna da inanıyoruz. O kapıdan geçen herkes suçlu değildir.”
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faki2 sa önce doğru söze ne denir. Erkan8 sa önce Adam doğru söylüyor.Binlerce suçsuz insan aylarca icerde yatti. Bir yil mahakemeye çikarilmadan yatanlar var. Bylok kullanmiş diye. Ankaradaki savcinin tespitiyle 12 bin kisi tahliye oldu. Bunlarin vebali neolacak. Kendilerinin ailelerinin çektiği hem maddi hem manevi sıkıntı lar ne olacak. Kim verecek bunlrin hesabini. Daha icerde çok insan var mağdur olan. Allah hepsine yardim etsin. Cahil cahil konuşmasin kimse. Hemen vatan haini yok inigiliz ağzi bilmem ne. cengizhan8 sa önce Yıllar önce sivas katliamında belediye başkanıyken, masum insanlar yıllarca hapis yatarken,refahlı belediyelere sıkıntı verilirken, nasıl olduda sen yakanı bu işlerden sıyırdın onu anlatta biraz dinleyelim. hayda10 sa önce bu patavatsız kendini bir b.k zannetmiş olmalıki kurduğu cümleler tam bi ingiliz ağzı...ohalin kalkması fetö vede pkk ile mücadelenin bitmasi demeytir cenabet adam hayda10 sa önce bu patavatsız kendini bir b.k zannetmiş olmalıki kurduğu cümleler tam bi ingiliz ağzı... MURAT11 sa önce Tebrik ederim güzel yorum Adem12 sa önce K.K. AĞZIYLA KONUŞMA VARSA BEYNİNİ KULLAN DA KONUŞ, YOKSA SUS DA ADAM SANSINLAR. Ercan İLHAN14 sa önce Fetönün ilk kurgulandığı siyasi oluşum milli görüştür.Bu şerefini kaybetmiş ingiliz yetiştirmesi mahluk fetöcünün önde gideni.Gözlerinin, ağzının içine bakın zulumatın karanlığı var.Aynı piri fetulah zındığı gibi... ahmet yüksel15 sa önce yeter artık akit sitesi bu müptezeli haber yapıp da size inananlarla dalga geçmeyin.AHMET KESERi 28 şubatcılara nişantaşına meze verdiniz şimdi de bu ingiliz muhibbi cemiyeti başkanınını cilalıyorsunuz.Gönüllerden çoktan sildik de şimdi de bilgisayardan silineceksiniz. İlhan 16 sa önce Doğru söyleyince kimse sevmiyor..Adamın dediği doğru