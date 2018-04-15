Karamollaoğlu'ndan tuhaf açıklama: AK Parti'nin yüzde 75'i...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Erzurum 6’ncı Olağan İl Kongresine katıldı

Bugün ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye’nin her yerinde kol gezdiğini iddia etti. Yüz binlerce insanın Olağanüstü Hal’den (OHAL) etkilendiğini ileri süren Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Yüz binlerce insan olağanüstü halden etkilendi. Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ’cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları AK Partili üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75’i girer diyorum. Biz şuna da inanıyoruz. O kapıdan geçen herkes suçlu değildir.”

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