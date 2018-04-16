AK Parti ile ittifak için şart koştu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak yapmak için her şeyi sil baştan değiştirmek şartıyla devletin tamamen kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret için Edirne'ye giden SP lideri Temel Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair çeşitli konuları değerlendiren Karamollaoğlu, "Hükümet yine Milli Görüş gömleği giyer mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil.

Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil.

Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinde 'Bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olan insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."