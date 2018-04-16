AK Parti ile ittifak için şart koştu!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak yapmak için devletin tamamen kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.16 Nisan 2018 Pazartesi 14:13
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak yapmak için her şeyi sil baştan değiştirmek şartıyla devletin tamamen kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
Bir dizi ziyaret için Edirne'ye giden SP lideri Temel Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair çeşitli konuları değerlendiren Karamollaoğlu, "Hükümet yine Milli Görüş gömleği giyer mi?" sorusunu şöyle cevapladı:
"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil.
Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil.
Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinde 'Bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olan insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."
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Muharrem Boz41 dk önce Molla-oğlu bu kadar yüksekten uçma dikkat et yere çakılacak-sın Sende ne keramet var ki bu kadar yüksekten uçuyorsun? mahir1 sa önce çok komik olmuşsun hüs coş1 sa önce serçe kuşları kendisini kartal sanıncayüce dağların hakimi olduklarını düşününürler. bilmezlerki serçeler yüksekten uçamaz Kalule1 sa önce Onun istediğimitili meclise atmak egerbir çamda kertigi olsa bu yaşa kadar bir paltaya sap olurdudaha hala bitini silkeleyip geziyibunun ülkeye bifaydası olmaz hayda2 sa önce sakalından utan musti...sen kim ülke yönetmek kim sakalını soldurma yörü git... meçul3 sa önce way be 2 inci malda neler istiyor ülkeyi maLLAAR İSTİYOR VATANI SATACAKLAR ONDAN İSTİYORLAR...... ihs3 sa önce Temel bey doğru söylemiş. Onun gömleğini AKP giyemez. Ancak CHP ve HDP giyebilir. Onlara uyar. abdullah3 sa önce şu adamı haber yapmaya bile değmez :( nadim hatipoğlu3 sa önce bence 65 yaş raporu gerkli fazla söze haçet yok Osman Er3 sa önce Chp için aynı şeyi söyleyebilecek misin...