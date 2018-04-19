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Temel Karamollaoğlu açıkladı: Abdullah Gül ile görüşeceğim

Erken seçime ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşeceklerini açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:35
Temel Karamollaoğlu açıkladı: Abdullah Gül ile görüşeceğim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz” karşılığını verdi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:35
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. erken seçim

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  • karaca çiftyürek hatay kırkhan istkaraca çiftyürek hatay kırkhan ist1 sa önce
    türkleri bilmem ama türkün kazandıgı kesin
  • nerminnermin2 sa önce
    kendin yetersizsin demek sana oy verilmez demek peki nasıl senin dediklerine inanıyorlar sana nasıl güvenip başkan yapmışlar. Başkanlarının ülke yönetme yetkisi, erdemi, aklı,ü bilgisi, yok kiiii başkasının peşine düşüyorlar .gel sen cumhur ol ben yetersizim.haaahahaahaaayt çok komik
  • şuurluşuurlu2 sa önce
    oylar saadete
  • yav he heyav he he2 sa önce
    hiç bir halt kazanamıyacagi belli elemle şu taşıyan saki misali bu ihtiyar akit ha bire parlatmaya uğraşıyorsun dolayısı ile safın iyice netleşmeye başladıfetoşun dümen suyundan gitmeyin biraz net olun işinize gelmeyen yorumlarıda makaslamayın gizli ak parti düşmanlığı yapıyorsunuz
  • İBRAHİMİBRAHİM2 sa önce
    SADETTİN KÖPEK
  • earphoneearphone3 sa önce
    68 değilmiydi ? yaşı değil oy oranı 0,68
  • MilletMillet3 sa önce
    Bre İngiliz anahtarı kokmuş. Apo çok garanticidir Avucunu yalayacaksın %0.6 ile kendini kuru fasulye gibi nimetten mi sanırsın. Kraliçesinin sesi, ...Ahmak
  • OsmanlıOsmanlı3 sa önce
    Madem kilit partisin koy adaylığını
  • Hakikat Hakikat 3 sa önce
    Sen ol adam değilmisin sen..
  • garibangariban4 sa önce
    kalkan bey kardeşim.."Türk Milletin sevgisini ve saygınlığını kazanmış olan Abdullah Gül"oyuna gelmez inşallah diyorsun...o zaman sen Türk milletine hakaret etmiş oluyorsun..bilmem farkındamısın ???
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