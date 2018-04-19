Temel Karamollaoğlu açıkladı: Abdullah Gül ile görüşeceğim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.

Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz” karşılığını verdi.