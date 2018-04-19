Temel Karamollaoğlu açıkladı: Abdullah Gül ile görüşeceğim
Erken seçime ilişkin açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşeceklerini açıkladı.19 Nisan 2018 Perşembe 13:35
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirterek, Türkiye’nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu savundu.
Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna “Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz” karşılığını verdi.
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karaca çiftyürek hatay kırkhan ist1 sa önce türkleri bilmem ama türkün kazandıgı kesin nermin2 sa önce kendin yetersizsin demek sana oy verilmez demek peki nasıl senin dediklerine inanıyorlar sana nasıl güvenip başkan yapmışlar. Başkanlarının ülke yönetme yetkisi, erdemi, aklı,ü bilgisi, yok kiiii başkasının peşine düşüyorlar .gel sen cumhur ol ben yetersizim.haaahahaahaaayt çok komik şuurlu2 sa önce oylar saadete yav he he2 sa önce hiç bir halt kazanamıyacagi belli elemle şu taşıyan saki misali bu ihtiyar akit ha bire parlatmaya uğraşıyorsun dolayısı ile safın iyice netleşmeye başladıfetoşun dümen suyundan gitmeyin biraz net olun işinize gelmeyen yorumlarıda makaslamayın gizli ak parti düşmanlığı yapıyorsunuz İBRAHİM2 sa önce SADETTİN KÖPEK earphone3 sa önce 68 değilmiydi ? yaşı değil oy oranı 0,68 Millet3 sa önce Bre İngiliz anahtarı kokmuş. Apo çok garanticidir Avucunu yalayacaksın %0.6 ile kendini kuru fasulye gibi nimetten mi sanırsın. Kraliçesinin sesi, ...Ahmak Osmanlı3 sa önce Madem kilit partisin koy adaylığını Hakikat 3 sa önce Sen ol adam değilmisin sen.. gariban4 sa önce kalkan bey kardeşim.."Türk Milletin sevgisini ve saygınlığını kazanmış olan Abdullah Gül"oyuna gelmez inşallah diyorsun...o zaman sen Türk milletine hakaret etmiş oluyorsun..bilmem farkındamısın ???