Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi başladı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul'daki ofisine gitti. Karamollaoğlu, Gül'ü aday olması için ikna etmeye çalışacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi başladı!
Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
  1. İstanbul
  2. abdullah gül
  3. saadet partisi
  4. chp
  5. kemal kılıçdaroğlu
  6. meral akşener

YORUM YAZ

  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI49 dk önce
    SAYIN GÜLGÜNLERDİR ADAYLIĞI İLE ÇIKIP BİZİM BERABER KURDUĞUMUZ PARTİMİZİN KARŞISINDA ADAYLIK BANA YAKIŞI GELMEZ ,ŞER GÜÇLERE DESTEK VERMEK BİZİM DÜSTURUMUZDA YOKTUR DEMESİ LAZIM.BİR VATANDAŞ OLARAK BUNU BEKLİYORUM.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
  1. Acun Ilıcalı: Benzine ihtiyacım var
  2. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
  3. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
  4. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
  5. Evde pizza nasıl yapılır?
  6. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
  7. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
  8. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
  9. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
  10. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
  11. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
  12. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
  13. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
  14. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
  15. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
  16. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
  17. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
  18. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
  19. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
  20. Pepe oynayabilecek mi? İşte TFF talimatı
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı