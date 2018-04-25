Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesi başladı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul'daki ofisine gitti. Karamollaoğlu, Gül'ü aday olması için ikna etmeye çalışacak.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
Abdullah Gül adaylığını açıklamak için Meral Akşener'in vazgeçmesini bekliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi için Meral Akşener'i ikna edemedi. Gül'ü ikna etmek için son görüşmeyi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapıyor.
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün İstanbul'daki ofisine gitti. Görüşmeden çıkacak sonuç önümüzdeki saatlerde belli olacak.
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