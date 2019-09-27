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Karamanoğlu Ahmet Bey olma

Gazetemiz okurlarından Erdal Kozankaya, ‘Karamanoğlu Ahmet Bey olma’ yazısını bizimle paylaştı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:00
Karamanoğlu Ahmet Bey olma

Tarih geleceğin aynasıdır. Tarihte yaşanmış bazı acı olaylar vardır. Tarihten ders alınsaydı eğer tekerrür eder miydi yeniden.

Osmanlılar Selçuklu’ya bağlı küçük bir kayı beyliğinden bir cihan imparatorluğu kurarlar. Osmanlıların ilk dönemlerinde Selçuklu’nun varisi olan Kayılar, sürekli batıya akınlar düzenleyip Bizans üzerine fetihler yaparak büyük güçlü bir devlet kurmanın, Türk ve İslam sancağını batıda dalgalandırmak için cihat ederken, başka bir Müslüman Türk beyliği olan Karamanoğlu beyleri Selçuklu’nun mirasının kendileri olduğunu, Osmanlı’nın batıda yükselmesini, güçlenmesini kıskançlık meselesi yaparlar.

Osmanlı ne zaman batıya sefere hazırlansa Karamanoğulları bir iç karışıklık, iç mesele çıkartarak Osmanlı’yı sekteye uğratırlar. Osmanlı sultanı bakmış olacak gibi değil kızını Karamanoğlu’na vererek akrabalık, evlilik yoluyla devleti güçlendirmek, birleştirmek istemiş, Karamanoğulları yine hasetlik ve kıskançlıktan vazgeçmemiş.

Osmanlı son çare olarak Konya üzerine ordusuyla giderek Karamanoğlu Beyliğini dağıtıp tüm beylikleri Osmanlı’ya bağlayıp birleştirmiş. Şimdi gelelim bugünümüze. Sayın Ahmet Davutoğlu, sen üniversitede hocayken senin elinden tutup siyasete sokan, seni milletvekili, bakan, başbakan yapan, seni AK Parti’nin başına kaptan köşküne oturtan Başkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan değil miydi?

Sayın Davutoğlu, ‘Erdoğan sadece ülkemizin değil, tüm ümmetin umudu’ demiyor muydun? Sayın Davutoğlu hani nerde kaldı dava arkadaşlığı? Bu hareket kutlu bir hareket. ‘AK kadrolarla sonuna kadar varım, nefesimin sonuna kadar partimin neferiyim’ demiştin. ‘Asla yol arkadaşıma ihanet etmem’ demiştin. Sayın Davutoğlu, Erdoğan’a karşı seni meydana sürenler seni pohpohlayanlar seni de Erdoğan’ı sevmeyenlerdir. Bugün senin yanına yanaşanlar, makam mevki için ikbal peşinde koşanlardır.

Sayın Davutoğlu, seni bir bölen olarak sana her türlü desteği verenler AK Partiyi ve lideri Erdoğan’dan kurtulup kukla her dediklerini yapan zayıf idareciler isteyen dış güçler var. Sana da iktidar vermezler, oyuna gelme.

Sayın Davutoğlu, dost acı söyler. Sen bizim mahallenin insanısın. Seni hâlâ seviyoruz. Gel, yol yakınken dön. Zaman birlik zamanı. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.

Sayın Davutoğlu, kırılıp gücendirilmiş olabilirsin. Yanlış anlaşılmış olabilirsin. Sabretmelisin. Son viraj, son kavşak 2023 bir atlatalım hele. AK Partinin zayıflaması, lideri Erdoğan’ın yıkılması sadece Türkiyemizi değil tüm İslam ümmetlerini, tüm diğer mazlumların da ümidi biter.

Ne diyor Peygamber Efendimiz “İmanla küfür asla bir araya gelmez.”

Bütün küfür ehli tek millet olmuş, Erdoğan’ı yıkmak için tüm haçlı Siyonist emperyal güçler içimizdeki devşirmeleriyle her yolu denediler, yıkamadılar. Erdoğan’ın şahsında ecdadı, Osmanlı’yı görüyorlar. Dini İslam’ı şanlı tarihimizi görüyorlar. Geleneklerimize hayat tarzımıza düşmanlık ediyorlar.

Sayın Davutoğlu, Karamanoğlu Ahmet Bey olma, parti kurup bir bölen olma. Bir dost uyarısı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:00
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Selçuklu
  5. Osmanlı
  6. Ahmet Davutoğlu

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