Karamanlı 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Karamanlı 15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın, Kazımkarabekir ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindekiler ilk olarak şehir mezarlığında bulunan Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret ederek, dua ettikten sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra protokol üyeleri hep birlikte 15 Temmuz şehit Muhammed Yalçın’ın Kazımkarabekir’de bulunan ailesinin evine geçti. Vali Meral, evlatlarını vatan uğruna şehit veren Yalçın ailesine tekrar başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin baba ocağındaki anma programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilçe şehitliğinde devam etti. Şehit Yalçın’ın kabri başında mezarına karanfil bırakılmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine, Vali Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri, gaziler, şehit Muhammed Yalçın’ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Vali Meral ve beraberindekiler daha sonra şehitler için Aktekke Camisinde okutulan Mevlid-i Şerife katıldı.