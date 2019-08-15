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Karaman TOKİ konut belirleme kurası ne zaman olur?

Karaman’da TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar TOKİ Karaman kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. TOKİ Karaman konut kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
Karaman TOKİ konut belirleme kurası ne zaman olur?

Son dakika TOKİ kura çekiliş tarihi haberi. Karaman’da TOKİ konutlarına başvuruda bulunanlar TOKİ Karaman kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. TOKİ Karaman konut kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi.

TOKİ Karaman TOKİ konutları kuralarına ilişkin, “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.” açıklamasında bulundu.

 

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
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