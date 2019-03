Karaman’ın hedefi istihdamda en iyi iller arasında olmak

Karaman Valisi Fahri Meral, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, istihdam seferberliğinde Karaman’ın en iyi iller arasında yer alacağına inandığını söyledi.

"Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı.

“Herkesin hedefi olması lazım”

Çarşıdaki bakkalında, manavında bir hedefi olması gerektiğini belirten Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bir şehrin güçlü olması ve hedeflerine ulaşması sadece belediye başkanı ve milletvekillerinden beklentiyle olmaz. Sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin de bugün olduğu gibi bu şehrin hedefine ulaşacak yerde olması gerekiyor” dedi.

STK’larımız bugün böyle olduklarını gösteriyor diyen Çalışkan, “Türkiye Cumhuriyetinin hedefleri var. 2023, 2053 ve 2071. Bu ülkenin bu hedeflere ulaşması için de bu şehrin hedefleri olması lazım. Ticaret Borsasının ve Ticaret ve Sanayi Odasının hedefleri olması lazım. Kısacası bu şehirde yaşayan herkesin bir hedefi olması gerekiyor” diye konuştu.

“Dünyanın en güzel işi aş ve iş vermektir”

Karaman Valisi Fahri Meral ise, istihdam seferberliğinde Karaman’ın en iyi iller arasında yer alacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına yönelik başlatılan kampanyaya desteğin Karaman’dan da devam ettiğini ifade eden Vali Meral, "Sloganımız ‘Burası Türkiye burada iş var’, ‘Burası Karaman burada iş var’. 21 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından yeniden başlatılan istihdam seferberliğinde Karaman’ın en iyi iller arasında yer alacağına inanıyoruz. Şehrimizin potansiyeli var ve her alanda üretme kültürüne sahiptir. Karaman her alanda çalışıyor. Hükumetimizde bütün bunlara ek olarak çok ciddi teşvikler ve destekler sağlıyor. Dünyanın en güzel işi aş vermektir, iş vermektir. Hem üreteceğiz, hem kazanacağız. Ama bunu da istihdamla da taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlettir. Özel sektörümüz ise dünyanın her tarafında kendisinden övgüyle söz ettiren iş adamlarımızdan oluşmaktadır. Devletimizin sağladığı bu desteklemeler sayesinde iş insanlarımız daha fazla istihdam sağlayacak, vatandaşlarımız iş sahibi olacak, bu sayede sosyal barışa katkı sağlanacak ve ekonomik büyüme hızlanacaktır. Bu vesileyle Karaman’da tüm kesimi milli istihdam seferberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen tanıtım toplantısına, Vali Fahri Meral ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan’ın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Alkan, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çavaş, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Serdar Fındık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kenan Ateş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün ve basın mensupları katıldı.