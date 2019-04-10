Karaman’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Başkan Pekmezci’ye hayırlı olsun da bulunarak görevinde başarılar diledi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlimiz için en iyi hizmeti sunabilmeye gayret edeceğiz” dedi.

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