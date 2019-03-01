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Karaman’daki yasak aşk cinayetinde üç tutuklama kararı çıktı

Karaman’da cezaevinden izinli olarak çıkan kocasını eve getirdikten sonra sevgilisine öldürttüğü iddia edilen kadın ile cinayeti işleyen zanlı ve zanlıyı arabayla getirip götüren şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

01 Mart 2019 Cuma 20:34
Karaman’daki yasak aşk cinayetinde üç tutuklama kararı çıktı

Karaman’da cezaevinden izinli olarak çıkan kocasını eve getirdikten sonra sevgilisine öldürttüğü iddia edilen kadın ile cinayeti işleyen zanlı ve zanlıyı arabayla getirip götüren şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Olay, 26 Şubat Salı günü öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde silahlı vurularak ağır yaralı halde bulunan Mehmet Altınbilek (32) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evde yapılan incelemelerin ardından cinayete ait önemli bir bulguya rastlayamayan dedektifler, olay anında evde olan ve şok halinde olan Mehmet Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek’i (29) ifadesine başvurmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Eli yüzü kan içinde olan Ayşe Altınbilek’in burada polise verdiği ifadesinde, "Eşiyle birlikte evde oturdukları sırada zilin çaldığını, kapıyı açtıklarında ise tanımadığı kişilerin önce kocasını sonrada kendisini darp ettikten sonra eşini silahla başından vurarak kaçtıklarını söylemişti. Dedektifler, olayı çözebilmek için mahallede güvenlik kamerası bulunan apartmanların kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtlarda olay öncesi ve sonrasında bir otomobilin sokağa gelip gittiği belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren dedektifler, bir çocuk annesi Ayşe Altınbilek’in yakın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşları genç kadının 6 aydır, aynı iş yerinde çalışan patronu K.A. (37) ile gönül ilişkisi yaşadığını söylemeleri üzerine ekipler, K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek çapraz sorguya alınan K.A., burada Mehmet Altınbilek’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet Altınbilek’i sevgilisi Ayşe Altınbilek’in isteği üzerine öldürdüğünü önü süren K.A.’yı, ardından zanlıyı arabayla evin yakınına bırakıp daha sonra da aynı evden alan çalışan R.A. (30) yardım ve yataklıktan gözaltına alındı.



Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayşe Altınbilek ile cinayet zanlısı K.A. ve R.A. ‘tasarlayarak adam öldürme suçundan’ tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:34
  1. Karaman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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