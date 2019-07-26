Karaman'daki trafik kazasında anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Hazer Güven Coşkun (34) yönetimindeki 34 BGD 467 plakalı otomobil, Karaman-Konya karayolunun 35. kilometresinde Ferdi Metin'in kullandığı 42 CTG 27 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpma sonucu yoldan çıkan otomobil, şarampolde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra mısır tarlasına girdi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Tuba Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile çocukları Rüzgar (6) ve Yağmur Coşkun (1) yaralandı. Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çekicinin sürücüsü Metin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza yapan ailenin, tatil için gittikleri Muğla'dan Mersin'e döndükleri öğrenildi.



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