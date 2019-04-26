Karaman’daki silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı

Karaman’da dün meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Mustafa U., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polisin güvenlik tedbirleri arasında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. Mustafa U., çıkarıldığı mahkemece ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Mustafa U’nun ifadesinde, "Ali İ. ile her karşılaştığımızda bana küfredip, ’Seni vurdum. Ceza almadım, hapiste yatmadım. Tekrar vuracağım’ diyordu. Dün yine karşılaştık ve küfredip, elini hareket ettirince silahını çıkarıp, tekrar vuracak sanıp, ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay, dün saat 09.45 sıralarında Kirişçi Mahallesi 2. Sokak’ta meydana gelmişti. Aralarında husumet bulunan Mustafa U. ile Ali İ. sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa U. belinden çıkardığı tabanca ile Ali İ’ye ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden üç kurşunla yere yığılan Ali İ, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri zanlı Mustafa U.’yu suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.