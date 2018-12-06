Karaman'daki FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı06 Aralık 2018 Perşembe 09:56
KARAMAN (AA) - Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresi edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Karaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı iddia edilmişti.
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