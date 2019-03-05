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Karaman’daki arazi cinayeti zanlısı tutuklandı

Karaman’da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

05 Mart 2019 Salı 18:43
Karaman’daki arazi cinayeti zanlısı tutuklandı

Karaman’da arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Dural (35) dün kiraladığı arazide koyun otlatırken, arazi yakınında evi bulunan Bekir K. (45) tarafından arazi nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra jandarma tarafından evinde gözaltına alınan Bekir K., İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı. Bu sırada olay yerine gelen Mikail Dural’ın yakınları cinayet zanlısının evini taşlayarak tepki gösterdi. Jandarma tarafından güçlükle kalabalık dağıtılırken, evin pencerelerinde hasar oluştu. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir K., mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı cezaevine kondu.



Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural ise öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan, zanlının evinin, ölen şahsın yakınları tarafından tekrar taşlanmaması için güvenlik güçleri tedbir aldı. Zanlının evine giden yollar jandarma ekipleri tarafından tutuldu. Takviye amaçlı emniyetten TOMA ve çevik kuvvet ekibi istendi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 18:43
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