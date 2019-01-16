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Karaman'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Karaman 17 Ocak Perşembe kar tatili

Karaman son dakika yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Karaman da var. Karaman'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Karaman'da okullar yarın da tatil mi? Karaman'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Karaman'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:53
Karaman'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Karaman 17 Ocak Perşembe kar tatili

Karaman son dakika yarın okullar tatil mi? Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Karaman da var. Karaman'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Karaman'da okullar yarın da tatil mi? Karaman'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Karaman'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Kayseri olmak üzere İç Anadolu için kar uyarısında bulundu. Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Gümüşhane ve Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 cm ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

Karaman'da yarın okullar tatil mi?

Karaman Valiliğinen okulların tatil haberine ilişkin açıklama geldi. Karaman'da kar yağışı beklentisi nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Karaman'da kar tatili açıklamasını Karaman il Mili Eğitim Müdürlüğü yapmıştı. Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiğini açıklamıştı.

Karaman'da 17 Ocak Perşembe okullar tatil mi? 

Karaman'da kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci ve velilerin gözü bir kez daha Karaman Valiliğine çevrildi. Öğrenci ve veliler yarın (17 Ocak Perşembe) Kayseri'de okullar tatil mi? sorusunun cevabı için valilikten yapılacak bekleniyordu ve o açıklama geldi. Karaman'da devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, 2 ilde de hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. 

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:53
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Niğde
  4. Kayseri
  5. Gümüşhane
  6. Erzincan
  7. Karaman'da yarın okullar tatil mi? Son dakika Karaman 17 Ocak Perşembe kar tatili
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