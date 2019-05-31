Karaman'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.E. ve S.R.T. Kemal Kaynaş Caddesi'nde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada reçeteye tabi 83 hap ve bu hapların satışından elde edilen 400 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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