Karaman’da uyuşturucu hap operasyonu Karaman’da kargo yoluyla getirttikleri ileri sürülen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapı satmaya çalışırken yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Karaman’da kargo yoluyla getirttikleri ileri sürülen 6 bin 104 adet uyuşturucu hapı satmaya çalışırken yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bazı kişilerin yeşil reçete ile satılan uyuşturucu haplardan getireceği yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları operasyonla H.Ö, S.Y, A.V, F.U ve E.S isimli şahısları 6 bin 104 adet uyuşturucu hapla birlikte kıs kıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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