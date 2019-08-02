Karaman’da usulsüz avlananlara para cezası

Karaman’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince usulsüz avlanma yapan 14 kişiye 36 bin 400 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından avda kullanılan bir otomobil, bir motosiklet ile 3 adet av tüfeğine de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karaman Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av ve yaban hayatı ile biyolojik çeşitliliğin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yoğun kontroller yapıldığı hatırlatıldı. Bu kontrollerin yanı sıra köylerde muhtarların da desteği ile bilgilendirme toplantıları yapıldığı vurgulanarak, "Bu kapsamda özellikle kafes avı ve far avı gibi eylemlerin biyolojik çeşitliliğe zararlı etkileri anlatılarak otokontrol sağlamak önceliklerimiz arasında yer almakta olup, koruma ve kontrol çalışmalarımız bu ilke çerçevesinde yürütülmektedir. Özellikle far ile av yapanların ülkemizin doğal kaynaklarına ne kadar zarar verdiklerini bilmelerinin yanı sıra avda kullandıkları araçlara el konularak mülkiyetinin kamuya geçirildiğini, kişi başı yaklaşık 2 bin ila 5 bin lira arasında değişen idari para cezası ve tazminat cezalarının olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz, Karaman’da, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alarak doğal kaynak değerlerin, sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık temel ilkeleri doğrultusunda koruma amacı gütmektedir. Bu kapsamda ilimiz genelinde av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, il ve ilçe jandarma komutanlıkları, belgeli avcılar, avcı dernekleri ve köy muhtarlıklarının da desteği alınarak av koruma ve kontrol çalışmaları etkin bir şekilde sürdürülmeye devam edilecektir” denildi.