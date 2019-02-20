Karaman’da Türk Dünyası Parkına macera parkı yapılacak

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Türk Dünyası Kültür Parkının bulunduğu alana yapılacak olan Macera Parkı projesinin önümüzdeki günlerde başlayacağını bildirdi.

Karaman Belediyesinin şehre kazandırdığı en büyük eserlerden birisi olan Türk Dünyası Kültür Parkının hemen yanına yapılması planlanan Macera Parkında fizibilite çalışmaları tamamlandı. Karaman Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile birlikte yürütülen projede teknik çalışmalar tamamlandı ve kısa zaman içerisinde ihaleye çıkacak. Oyun alanı ve Macera Parkının yaklaşık 5 bin metrekare alanı kapsayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Bu kadim şehir her zaman her şeyin en güzeline layıktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok esere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Türk Dünyası Parkı alanı içerisinde kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan Oyun Alanı ve Macera Parkı ile yeni bir sosyal alan projesini daha halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Adrenalin tutkunu gençlerin, çocukların ve farklı bir deneyim yaşamak isteyenlerin uğrak mekanı olacak bu yeni projemiz içerisinde, paintball alanından kaykay pistine, tırmanma etaplarından çocuk oyun gruplarına kadar birçok aktivite parkuru yer alacak. Karamanımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.