Karaman’da traktör devrildi: 1 ölü Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Karaman’da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarladan dönmekte olduğu öğrenilen Ramazan Bilgin’in (38) kullandığı 42 LT 414 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Traktörün devrildiğini gören vatandaşlar durumu sağlık ekibi, itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Bilgin’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bilgin’in cesedi, devrilen traktörün altından çıkarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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