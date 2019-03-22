Karaman’da trafik kazası: 1 yaralı
Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.22 Mart 2019 Cuma 13:19
Karaman’da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Taptuk Emre Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Servet A. yönetimindeki 33 UA 384 plakalı otomobil kavşakta Hüseyin M. (23) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin M’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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