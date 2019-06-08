Karaman’da trafik kazası: 1 ölü Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletbin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletbin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ermenek Güneyyurt Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Korkmaz (24) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ZE 543 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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