Karaman’da trafik değerlendirme toplantısı yapıldı

Karaman’da trafik değerlendirme toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Toplantı, Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının 2019 yılı ilk altı aylık faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle başladı. Değerlendirmelere göre, 2019 yılı için alınan trafik tedbirleri kapsamında bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yıla göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 27, yaralı sayısında ise yüzde 21 düşüş görüldüğü belirtildi. Trafik kazalarını ve trafik ihlallerini en aza indirmek için tüm kolluk birimlerinin seferber edilmesiyle birlikte Karaman genelinde, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile görüşme, tehlikeli makas atma konularında denetlemelerin kesintisiz olarak devam ettiği de kaydedildi.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Vali Fahri Meral, “Bakanlığımızca trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde elli oranında azaltılmasına yönelik ’Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011- 2020’ hazırlanmış olup, trafik kazalarının en aza indirilmesi için kısa vadede yapılacaklar ile ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek ’Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ uygulanmaya konulmuştur” dedi. Sürücü kusurlarının trafik kazalarında en önemli etken olduğunu da ifade eden Meral, "İlimizde yıl boyu trafik denetim ve uygulamaları ile devam eden proje ve kampanyalara değerli Karamanlı hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıya, Vali Meral, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, ilgili kurum müdürleri ve ilgili personelleri katıldı.