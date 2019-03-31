Karaman'da toplam 6 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 1'inde MHP kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Karaman'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Kazımkarabekir - Recep Boyacıoğlu - MHP

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