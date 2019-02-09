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Karaman'da tarihi eser operasyonu

Operasyonda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:42
Karaman'da tarihi eser operasyonu

Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve merkeze bağlı Akpınar köyünde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen İ.A, A.K, R.K, H.B, H.A, G.D’yi takibe aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 bin 153 sikke, 312 obje olmak üzere 2 bin 465 tarihi eser ele geçirildi.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:42
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