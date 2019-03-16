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Karaman'da "suç örgütü" operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

16 Mart 2019 Cumartesi 11:30
Karaman'da "suç örgütü" operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman’da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silahlı suç örgütü kurdukları belirlenen bir çeteyi tespit etti.

Ekipler, kimlikleri belirlenen çete lideri R.G. (22) ile diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonda, R.G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 tabanca, bir tam otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 247 tabanca mermisi, 47 tüfek kartuşu, 493 gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.G'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:30
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