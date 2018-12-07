Karaman'da soba zehirlenmesi! Baş dönmesiyle uyandılar!

Olay, merkeze bağlı Zengen köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı yakarak uykuya daldı.

Öğle saatlerinde baş dönmesiyle uyanan karı koca, sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibi Kemal T. ile eşi Fatma T.’yi alarak Karaman Devlet Hastanesine getirdi.

Burada tedavi altına alınan karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.