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Karaman'da soba zehirlenmesi! Baş dönmesiyle uyandılar!

Karaman’da sobadan sızan gazdan zehirlenen karı-kocanın, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

07 Aralık 2018 Cuma 01:14
Karaman'da soba zehirlenmesi! Baş dönmesiyle uyandılar!

Olay, merkeze bağlı Zengen köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemal T. (51) ile eşi Fatma T. (50), akşam sobayı yakarak uykuya daldı.

Öğle saatlerinde baş dönmesiyle uyanan karı koca, sağlık ekibinden yardım istedi. Köye gelen sağlık ekibi Kemal T. ile eşi Fatma T.’yi alarak Karaman Devlet Hastanesine getirdi.

Burada tedavi altına alınan karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 01:14
  1. Karaman
  2. soba zehirlenmesi

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