Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı Karaman’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Karaman’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, saat 09.45 sıralarında Kirişçi Mahallesi 2. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Mustafa U. ile Ali İ. sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa U. belinden çıkardığı tabanca ile Ali İ’ye ateş etmeye başladı. Vücuduna isabet eden üç kurşunla yere yığılan Ali İ, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri zanlı Mustafa U’yu suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın meydana geldiği sokakta çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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