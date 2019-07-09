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Karaman’da saman yüklü römork yandı

Karaman’da seyir halindeki traktörün arkasında takılı olan saman yüklü römorkun alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

09 Temmuz 2019 Salı 23:07
Karaman’da saman yüklü römork yandı

Karaman’da seyir halindeki traktörün arkasında takılı olan saman yüklü römorkun alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Yangın akşam saatlerinde merkeze bağlı Çavuşpınar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halim Kaya yönetimindeki 70 AG 282 plakalı traktör, seyir halindeyken, arkasında takılı olan saman yüklü römorktan dumanların yükseldiğini gördü. Bunun üzerine sürücü Kaya, traktörü yolun sağına durdurarak hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın nedeniyle römorkta maddi hasar oluşurken, Kaya’nın römorku emanet aldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 23:07
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