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Karaman’da rektörler toplantısı sona erdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’nin ev sahipliğinde 12 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleşen rektörler toplantısı sona erdi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:43
Karaman’da rektörler toplantısı sona erdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ)’nin ev sahipliğinde 12 üniversite rektörünün katılımıyla gerçekleşen rektörler toplantısı sona erdi.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ün davetlisi olarak Karaman’a gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar üç gün süren yoğun bir programa katıldı.


Rektörler Toplantısının ana eksenini ‘Tematik Üniversite’ konusu oluşturdu. Bu bağlamda Senato Odası’nda düzenlenen ve KMÜ’nün yönetim kadrosunun da hazır bulunduğu değerlendirme toplantısı Rektör Akgül’ün açılış konuşması ile başladı. Rektör Akgül, üniversite rektörlerini Karaman’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kurumlar arası ortak çalışmalar kurumların gelişimi ve bilgi paylaşımı açısından çok önemli bir etkendir. Üniversitelerimizin rektörlerini burada ağırlayarak gerek üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında aydınlanacağız gerekse Karaman’ı sosyal, kültürel ve tarihi özellikleri ile misafirlerimize tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Misafir rektörlere KMÜ’nün kuruluşu ve gelişimi hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar’ın ‘Mevlana’nın Felsefesi’ konulu sunumu ile devam etti. Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ‘Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Projeleri’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alış verişlerinin ardından toplantının ilk bölümü sona erdi.


Heyet daha sonra Karaman Valisi Fahri Meral’i makamında ziyaret ederek şehir merkezinde tarihi ve kültürel mekânları gezdi. Nalıncılar Kültür Evi ziyaretinin ardından okçuluk gösterisi ve ney dinletisine katılan rektörler KMÜ halk oyunları ekibinin gösterisi ve halk müziği dinletisi eşliğinde akşam yemeğinde buluştu. Hediye takdimleri ile son bulan ilk günün ardından rektörler toplantının ikinci bölümü için Ermenek’e geçtiler. Program, Ermenek Meslek Yüksekokulunun ziyaret edilmesi ve Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu’nun da iştirak ettiği değerlendirme toplantısı ile devam etti. Değerlendirme toplantısı sonrası Zeyve Pazarı gezisi, Tol Medrese ve Ulu Cami ziyareti ile program sona erdi. Üç günlük programın ardından rektörler Karaman’dan ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:43
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