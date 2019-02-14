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Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

Karaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 10 araca zarar verildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
Karaman’da park halindeki araçlara zarar verdiler

Karaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 10 araca zarar verildi.


Olay, saat 04.30 sıralarında Valide Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokak içerisinde park halinde olan otomobillere zarar verdi. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine mahalleye ekipler sevk edildi. Ekipler yaptıkları araştırmada park halinde bulunan yaklaşık 10 aracın dikiz aynalarının kırıldıktan sonra lastiklerinin patlatıldığını tespit etti. Zarar verilen otomobillerin tek tek fotoğrafını çeken ekipler, daha sonra araçlara zarar veren şahısları yakalayabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:03
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