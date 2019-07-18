Karaman’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet B. yönetimindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet G. idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yaralı motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet G’nin bacağında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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