Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Karaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı02 Haziran 2019 Pazar 19:06
KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Halil Tekin (68) yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil, Karaman-Ermenek kara yolunun 15. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobildeki Hayriye Gümüş (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş (40) yaralandı.
Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YORUM YAZ