Karaman’da öldüresiye dövme olayına: 4 tutuklama

Karaman’da 2 kişinin sokak ortasında öldüresiye dövülme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ahiosman Mahallesi 35. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, darp eden kişilerle 10 yıl Konya’da komşuluk yapan Ö.K. (51) ve A.Ç. (37), 5 yıl önce Konya’dan taşınarak Karaman’a yerleşti. Uzun süredir aradıkları eski komşularının Karaman’da olduğunu öğrenen şahıslar minibüse binerek Konya’dan Karaman’a geldi. Şahıslar sokak ortasında karşılaştıkları Ö.K ve A.Ç.’yi sopalarla öldüresiye dövdü. Şahısların darp edilme anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilmişti.

Görüntülerde kanlar içerisinde kalan yaralı bir kişiye sopalarla saldıran şahısların, çevredeki vatandaşların müdahale etmesini engellemek için "tecavüzcü" diye bağırdıkları görülüyor. Yaralanan 2 kişi çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, şahısları darp eden 15 kişilik gruptan M.A., H.E., T.E. ve A.A.’yı olay yerinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen M.A., H.E., T.E. ve A.A. ‘kasten yaralama suçundan’ tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Kavgaya karışarak kaçan diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.