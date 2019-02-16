Karaman’da motosikletin çarptığı yaya yaralandı Karaman’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.

Karaman’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan A’ya (42), F.L’nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletle yaya farklı yönlere savruldu. Kaza sonrası yerde kalan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Hasan A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti otoparka çekti. Kaza sonrası olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsü daha sonra Polis Merkezine giderek teslim oldu. F.L., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.