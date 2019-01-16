Karaman'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Habib Tutkun (58) yönetimindeki 70 M 156 plakalı hat minibüsü, Alacasuluk Mahallesi Otogar kavşağında Suriye Uyruklu Eltaha Bessem (34) idaresindeki 70 MA 0037 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Bassem ve her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.