Karaman’da lapa lapa kar yağdı
Karaman’da ceviz büyüklüğünde lapa lapa yağan kar, sadece 5 dakika sürdü.26 Şubat 2019 Salı 13:40
Karaman’da ceviz büyüklüğünde lapa lapa yağan kar, sadece 5 dakika sürdü.
Sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, yerini kısa süreliğine kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar ise lapa lapa yağan karı ev ve iş yerlerinin penceresinden bakarak izledi. Yağan kar, kısmen araçları beyaza bürürken, bir süre sonra eridi. Kartpostallık görüntü oluşturan kar yağışı, yerini yeniden yağmur yağışına bıraktı.
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