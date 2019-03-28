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Karaman'da ilkokulda civa zehirlenmesi şüphesi! Hastaneye sevk edildiler

Karaman'da bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen öğrenci ve öğretmenler hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:32
Karaman'da ilkokulda civa zehirlenmesi şüphesi! Hastaneye sevk edildiler

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde Hürriyet Mahallesi'ndeki İsmet İnönü İlkokulu'nda, öğrenciler evden getirdikleri termometre ile oynamaya başladı.

Kırılan termometredeki sıvıya temas eden öğrenciler, durumu okul yönetiminde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, termometreden çıkan sıvıya temas ettikleri belirlenen 6 öğrenci ile 2 öğretmeni hastaneye kaldırdı.

İl Milli Eğitim MüdürüAbdurrahman Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir öğrencinin evden sınıfına termometre getirdiğini söyledi.

Sıvı alkol olarak değerlendirilmiş

Öğrencilerin elindeki termometrenin kırıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Termometrenin sınıfta kırılması neticesinde bazı öğrencilerin termometreden çıkan sıvıya temas ettiği anlaşılmıştır. İlk incelemelere göre sıvının alkol olduğu değerlendirilmiştir. Olaydan sonra sıvıya temas eden öğrenci ve idareciler, sıvının cıva olma ihtimali de göz önünde bulundurularak kontrol amacıyla sağlık kurumuna yönlendirilmiştir. Gerekli tahlillerin yapılmasının ardından öğrenci ve idareciler hastaneden taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından okulda gerekli temizlik çalışmaları yapılmıştır."

Kurt, sınıfın boşaltılarak öğrencilerin başka sınıflarda eğitimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:32
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