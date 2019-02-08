Karaman'da kar yağışı
Karaman'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.08 Şubat 2019 Cuma 10:24
Kentte gece başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini sabah saatlerinde kara bıraktı.
Kar, tipi ve sis yüzünden İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde trafikte aksamalar yaşandı.
Karaman-Mersin kara yolu çıkışında bekleyen trafik ekipleri büyük araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların sürücülerine ise zincir takmaları şartıyla geçiş izin veriliyor.
Karayollarına bağlı 2 ekip, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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