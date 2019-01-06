Karaman'da kar yağışı

KARAMAN (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karaman ile Mersin'in Mut ilçesi arasındaki geçit bölgesinde dün akşam başlayan kar yağışı, yer yer devam ediyor. Kış lastiği olmayan sürücülere geçiş izni verilmeyen Sertavul Geçidi'nde, Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sürücüleri araçlarında kar lastiği takılı olmadan ve zincir bulunmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Sertavul Geçidi'nde araçlarını durduran bazı sürücüler kar topu oynadı.