Karaman'da kablo hırsızlığı

KARAMAN (AA) - Karaman'da telefon direklerindeki bakır kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Karaman Merkez Barutkavran köy yolunda, Türk Telekom'a ait 70 metre iletişim kablosunun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yakındaki bir deponun güvenlik kameraları ve Karaman Ereğli yolunda bulunan plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyerek olayda kullanılan kamyoneti tespit etti. Kamyonetin Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan E.A'ya (19) ait olduğunu ve o tarihte kamyonette N.K (29), P.K (16) ve H.K'nın (18) olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Karaman'a getiren ve ifadelerinde suçu itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





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